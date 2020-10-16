Целующийся в раздевалке с российской школьницей тренер попал на видео

В Приморье тренер, целующийся в раздевалке с девятилетней школьницей, стал фигурантом уголовного дела. Видео с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах виден мужчина, который обнимает и целует девочку.

В управлении Следственного комитета по Приморскому краю сообщили, что в отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении малолетней»). По версии следствия, 6 октября 2020 года в раздевалке спортивного клуба в городе Большой Камень, подозреваемый совершал развратные действия в отношении малолетней воспитанницы. Устанавливается местонахождение фигуранта дела.

Тренер назвал произошедшее подставой. По его словам, девочка, которую он целовал, и ее родители его хорошие знакомые. Он утверждает, что многие его воспитанники после тренировок подходят к нему и обнимаются.

«Она полезла поцеловать меня в щечку, а теперь все вывернули», — говорит мужчина.

Mash уточняет, что он несколько лет назад был осужден за связь с 15-летней воспитанницей. Их отношения были по обоюдному согласию, однако родителям это не понравилось и они обратились в полицию. Тренер был признан виновным по статьям 134 и 135 УК РФ («Половые сношения и развратные действия с несовершеннолетней»). Какой срок он получил не сообщается, но после погашения судимости мужчина начал снова работать с детьми.

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