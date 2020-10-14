Россиянина приговорили к 18 годам за надругательства над мальчиками

Суд приговорил Андрея Храброва к 18,5 года колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности подростков. Об этом в среду, 14 октября, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Россиянин признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также иных действиях сексуального характера и развратных действиях.

Было установлено, что с декабря 2016 года по июнь 2018 года Храбров знакомился с несовершеннолетними, звал их к себе и совершал надругательство. От его действий пострадало трое детей.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, преступления россиянин совершал вместе с другом — его отправили под суд летом 2020 года за девять эпизодов надругательства над детьми. Мужчины снимали квартиры и зазывали к себе мальчиков из неблагополучных семей.

Храброва задержали в 2018 году, после того как в полицию обратились родители одного из подростков.

В рамках расследования были проведены множественные судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая и сексолого-психолого-психиатрическая. Все это позволило доказать причастность мужчины к этим преступления.