Глава Крыма отреагировал на разрешение властями США полетов вблизи полуострова

Решение США о снятии запрета на полеты в определенных зонах ответственности Симферополя — прагматичный шаг, указывающий на «просветление» в умах американской власти. Таким мнением глава Крыма Сергей Аксенов поделился на своей странице «ВКонтакте» 16 октября.

«Решение свидетельствует о некотором "просветлении" в умах американской власти в определенных вопросах и о том, что в США способны воспринимать реальность и действовать прагматично», — отреагировал он.

Аксенов подчеркнул, что, несмотря на попытки влияния извне, ситуация с безопасностью на полуострове всегда была стабильной. Глава республики добавил, что российский статус полуострова является константой.

16 октября в США заявили об отмене действовавшего с 2014 года запрета на полеты американской авиации в районе полетной информации (FIR, воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение) Симферополя. Принявшее соответствующее решение Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов (FAA) пояснило, что возобновление полетов вблизи полуострова не означает признания Крыма частью России и продиктовано «изменением условий в воздушном пространстве и связанного с этим снижением уровня опасности для гражданской авиации США». Срок действия запрета истекает 27 октября.