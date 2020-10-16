США разрешили полеты вблизи Крыма

Власти США отменили запрет на полеты американской авиации в районе полетной информации (FIR, воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение) Симферополя, введенный в 2014 году. Об этом сообщается на сайте Федерального реестра страны.

Соответствующее решение приняло Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов (FAA) «из-за изменения условий в воздушном пространстве и связанного с этим снижения уровня опасности для гражданской авиации США». Срок действия запрета истекает 27 октября.

FAA уточнило, что разрешение полетов вблизи полуострова не означает признания Крыма частью России. «Хотя управление ожидает, что Россия в обозримом будущем продолжит предъявлять незаконные территориальные претензии и поддерживать [наличие] конкурентного поставщика аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала твердую приверженность принятию надлежащих мер по минимизации оставшихся рисков для безопасности полетов», — отмечается в заявлении.

По данным управления, эти действия в достаточной мере снизили опасность для гражданской авиации, работающей на авиамаршрутах над Черным морем, чтобы позволить гражданским рейсам из США возобновить движение по этим маршрутам.

В то же время США сохранили запрет на выполнение рейсов своих авиакомпаний в районе полетной информации Днепропетровска, объяснив это сохраняющимися рисками из-за конфликта на востоке Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали данное решение. Киев считает это оккупацией.