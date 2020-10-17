В российском городе первоклассники во время ссоры едва не задушили школьника

В микрорайоне Мамулино в Твери первоклассники повздорили в школьной раздевалке, избили одноклассника и едва не задушили его. Об этом в субботу, 17 октября, сообщается на сайте Tverigrad.ru.

Семилетнего мальчика госпитализировали с сотрясением головного мозга. Сейчас ребенок находится в стрессовом состоянии.

«Он мне рассказал, что его побили, душили. Суть конфликта мы не знаем. Сын объяснить не может — его толкнули в спину, он упал. По его словам, кто-то сел сверху, душил, при этом его били. Классный руководитель ничего нам не сообщила о произошедшем», — заявила мать ребенка.

Начата проверка правоохранительными органами, опрашиваются свидетели, мотивы и обстоятельства выясняются.

В январе стало известно, что в одной из школ Красноярского края школьники выбили сверстнику глаз молотком после того, как он пошел искать наркотики в туалете учреждения по поручению учителей. Подросток дежурил по школе и заметил, что старшеклассники курят в уборной. Когда он рассказал об этом педагогам, те заявили, что если он найдет там наркотики, то станет «хорошим мальчиком».