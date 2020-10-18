Из машины в российском регионе выбросили человеческую ногу

В Башкирии водитель обнаружил выброшенную на обочину отрезанную человеческую ногу. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Отрезанную конечность нашел на дороге один из проезжающих мимо автомобилистов в Салаватском районе Башкирии. Как отмечается, сама нога, а также пальцы на ней были отсечены хирургическим путем.

По данным канала, нога может принадлежать бывшему пациенту местной больницы, котором недавно провели операцию по ампутации. Родственники больного захотели забрать отрезанную конечность, однако по пути домой, по всей видимости, решили просто выбросить ее в поле.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку по этому факту. Находка отправлена на биологическую экспертизу, которая должна установить, принадлежит ли конечность указанному пациенту больницы.

В сентябре сообщалось, что под Санкт-Петербургом возле магазина нашли человеческую ногу. Фрагмент тела был обнаружен в небольшой деревне Маттия в Кингисеппском районе Ленинградской области вечером 24 сентября продавцом магазина.