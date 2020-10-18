К резиденции Лукашенко стянули военную технику

Колонну военной техники и автозаков, стянутую к дворцу Независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, сняли на видео. Кадры в воскресенье, 18 октября, публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Значительное присутствие сил безопасности Республики Беларусь в районе дворца Независимости (....) в преддверии массовых акций протеста», — говорится в подписи.

По данным портала reform.by, такие же колонны военной техники были замечены в районе Уручья и на Партизанском проспекте — спецтранспорт направлялся в сторону площади Ванеева. Сообщается также, что силовики находятся и во дворах в районе Партизанского проспекта.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Было возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти в связи с созданием Координационного совета оппозиции. 12 октября МВД Белоруссии пригрозило применить боевое оружие против протестующих для поддержания порядка на улицах Минска. Первый замглавы ведомства Геннадий Казакевич заявил, что протестные акции стали крайне радикальными.