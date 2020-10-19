Дуа Липа попозировала топлес для собственной линейки одежды

Популярная британская певица и модель Дуа Липа приняла участие в откровенной съемке в честь запуска ее собственной линейки одежды Dua For Pepe, разработанной для лондонского бренда Pepe Jeans. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

Так, на первом черно-белом кадре 25-летняя исполнительница позирует топлес в джинсах, стоя боком к камере. При этом обнаженную грудь она прикрывает руками. На другом фото Липа дополнила свой образ полосатым кроп-топом, а на третьем — ее запечатлели в коротком черном платье на голое тело из блестящего материала. В подписи к посту, который набрал больше 2,5 миллиона лайков, знаменитость отметила, что гордится выходом новой коллекции.

Фото опубликовано @pepejeans

Автором съемки выступил фэшн-фотограф Крис Коллс (Chris Colls), работы которого неоднократно попадали на обложки Vogue, а также страницы модных изданий Elle и Instyle.

Фанаты оценили внешний вид певицы в комментариях. «Вау! Ты выглядишь потрясающе!», «Ты безумно красивая», «Боже, вы только взгляните на эту женщину!», «Идеальная», «Я безумно тебя люблю и горжусь тобой», — высказывались они.

В октябре Дуа Липа снова вернула в моду виднеющееся из-под спущенных джинсов нижнее белье. Папарацци засняли знаменитость в белой футболке Marc Jacobs с неоновыми вставками и описанных джинсах с торчащими из-под них трусами черного цвета. Отмечается, что подобный наряд был популярен в 2000-х годах.