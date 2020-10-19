В Подмосковье увеличат количество коек для пациентов с коронавирусом, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО в понедельник, 19 октября.

По ее словам, еще 400 коек откроют в подмосковном парке «Патриот».

«Более 750 человек с COVID-19 были госпитализированы в Подмосковье на прошлой неделе, это повторение майских показателей», — сказала она.

За последние сутки в области выявили 466 новых случаев заражения COVID–19. Всего по России на 19 октября зафиксированы рекордные показатели по новым случаям коронавируса — за сутки их число составило 15 982 в 84 регионах.

13 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил увеличить количество коек для пациентов к коронавирусом и усилить контроль за соблюдением масочного режима. Так, к 1 ноября в регионе должно быть развернуто не менее 15 тысяч койко-мест, добавил Воробьев.