Пятилетний мальчик помог найти похищенного из зоопарка лемура

Юный житель американского города Дейли-Сити, штат Калифорния, помог раскрыть кражу кошачьего лемура из зоопарка Сан-Франциско. Об этом сообщает издание Action News Jax.

В среду, 14 октября, неизвестный украл из зоопарка Сан-Франциско страдающего артритом 21-летнего кошачьего лемура по кличке Маки. Сотрудники зоопарка обнаружили, что его вольер взломан, а животное исчезло. Они сообщили в полицию о похищении примата.

В четверг, 15 октября, пятилетний Джеймс Тринх (James Tring) выходил из школы в Дейли-Сити в восьми километрах от зоопарка и заметил лемура. Директор школы Синтия Хуанг (Cynthia Huang) рассказала, что сначала отнеслась скептически к высказываниям мальчика и предположила, что на самом деле он увидел енота, но позже выяснилось, что это было похищенное из зоопарка животное.

Материалы по теме Животных не спасать! Как забота о зверях может обернуться неприятностями с законом По отпечаткам лап Как животные помогают нарушителям закона

Маки перебежал с парковки к школьной игровой площадке и спрятался в маленьком игровом домике. Сотрудники школы вызвали полицию, которая быстро уведомила о находке представителей зоопарка и службы защиты животных. К школе приехали специалисты и посадили лемура в клетку для транспортировки.

В этот же день полиция задержала 30-летнего Кори МакГиллоуэя (Cory McGilloway) по подозрению в совершении преступлений, не связанных с кражей лемура. Сотрудники правоохранительных органов идентифицировали задержанного как подозреваемого в похищении животного.

Полицейские не раскрыли подробностей задержания, так как расследование продолжается.

Директор зоопарка Таня Петерсон (Tanya Peterson) сообщила, что Маки — пожилое дикое животное, которому нужен специальный уход в связи с рядом болезней, включая артрит. «Он все еще взволнован, страдает от обезвоживания и голода», — сказала она. Петерсон добавила, что с животным работает команда ветеринаров. Маки временно изолирован от других лемуров, но вскоре вернется к сородичам.

Зоопарк наградил Тринха пожизненным членством, которое предполагает неограниченное бесплатное посещение и возможность участия в закрытых мероприятиях.

Ранее сообщалось, что из зоопарка немецкого города Дортмунд похитили трех карликовых игрунок (одни из самых маленьких в мире обезьян). После случившегося в зоопарке установили систему видеонаблюдения.