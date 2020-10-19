Россия поставила Китаю газа больше обещанного

Россия поставила в Китай больше газа, нежели предусмотрено по контракту, сообщает ТАСС со ссылкой на релиз «Газпрома».

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Отмечается, что топливо было поставлено по заявке китайской стороны. Превышение по сравнению с обещанным по контракту составило 20 процентов.

Речь идет о поставках по газопроводу «Сила Сибири», по которому прокачивается газ с Чаяндинского месторождения в Якутии. Поставки по нему начались в декабре прошлого года. За первое полугодие 2020-го в рамках контракта было поставлено 1,57 миллиарда кубометров топлива.

В рамках расследования «Ленты.ру» были выявлены многочисленные финансовые и технические нарушения, допущенные при строительстве и эксплуатации «Силы Сибири». В частности, выяснилось, что из-за допущенных при разработке ошибок запасов месторождения не хватит для исполнения контракта с Китаем в полном объеме.