Россия поставила Китаю газа больше обещанного

Россия поставила в Китай больше газа, нежели предусмотрено по контракту, сообщает ТАСС со ссылкой на релиз «Газпрома».
Отмечается, что топливо было поставлено по заявке китайской стороны. Превышение по сравнению с обещанным по контракту составило 20 процентов.
Речь идет о поставках по газопроводу «Сила Сибири», по которому прокачивается газ с Чаяндинского месторождения в Якутии. Поставки по нему начались в декабре прошлого года. За первое полугодие 2020-го в рамках контракта было поставлено 1,57 миллиарда кубометров топлива.
В рамках расследования «Ленты.ру» были выявлены многочисленные финансовые и технические нарушения, допущенные при строительстве и эксплуатации «Силы Сибири». В частности, выяснилось, что из-за допущенных при разработке ошибок запасов месторождения не хватит для исполнения контракта с Китаем в полном объеме.