Психолог назвала эффективные способы справиться со стрессом

Одними из эффективных способов снятия стресса считаются перенос переживаний на бумагу и медитация. Эти два метода Пятому каналу назвала семейный психолог Станислава Зарудная.

По ее словам, через письмо можно выплеснуть свои негативные эмоции и избавиться от них. На листе надо записать все, что расстраивает и злит. При этом бумагу лучше никому не показывать и желательно потом уничтожить. Особенно если есть вероятность, что она может попасть в руки того, кто в ней упомянут.

Психолог отметила, что медитация также помогает снять психологическое напряжение. Проводить ее стоит в удобной позе, закрыв глаза или зафиксировав взгляд внизу. Затем начинаются дыхательные техники и визуализация «собственного медитативного пространства» для абстрагирования от стрессовых ситуаций.

«Подумайте о том, когда в вашей жизни был момент абсолютного спокойствия и безопасности или о том, с чем ассоциируется у вас это состояние, с каким местом. Постарайтесь визуализировать возникающие образы», — сказала Зарудная, добавив, что результат от медитации будет заметнее, если получится представить как можно больше запахов, цветов, предметов, тактильных ощущений.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что, согласно исследованиям, до 70 процентов работающих россиян испытывают стресс различной степени тяжести.