Большинство россиян оценили свое материальное положение как среднее

Большинство россиян — 60 процентов — оценивают материальное положение своей семьи преимущественно как среднее. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что негативные оценки сократились по сравнению с августом на 2 процентных пункта и составили 24 процента. Еще 15 процентов россиян оценивают свое материальное положение как хорошее. Таким образом индекс самооценки материального положения составил 51 процентный пункт — это на 3 процентных пункта больше, чем в сентябре.

В исследовании также говорится, что 46 процентов россиян удовлетворены своей жизнью, еще 30 процентов заявили, что жизнь их отчасти устраивает. Полностью не удовлетворены 23 процента опрошенных.

Индекс социального оптимизма, по данным исследования, составляет 61 процентный пункт — остается на уровне июня-августа после весеннего падения до минус 81 в апреле. Больше половины россиян — 60 процентов — считают, что экономический кризис ожидается впереди. При этом 15 процентов опрошенных заявили, что страна переживает худший период сейчас. 16 процентов респондентов считают, что кризис позади.