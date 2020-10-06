Названа доля испытывающих страх перед коронавирусом россиян

Три четверти россиян боятся заразиться коронавирусом, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Его слова передает РИА Новости.

Так, в той или иной мере страх перед заражением коронавирусной инфекцией испытывают 59 процентов опрошенных. 15 процентов респондентов признались, что очень боятся COVID-19.

«В общей сложности три четверти (74 процента) испытывают страх», — резюмировал Федоров.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что более 50 процентов россиян не готовы прививаться от коронавируса после появления вакцины.

Первая российская вакцина от коронавируса называется «Спутник V», ее производство запустили 15 августа 2020 года. Первыми прививку смогут сделать граждане из группы риска и врачи. Массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году.

В России за последние сутки выявили 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах, это самый большой прирост с мая.