Неожиданная открытка ребенка для папы развеселила пользователей сети

Пользователь Twitter Люк Пирсон (Luke Pearson) опубликовал поздравительную открытку от его трехлетней дочери Робин, которая выделила неожиданные качества своего отца.

На внешней стороне листа изображена голова мужчины с подписью «Что больше всего нам нравится в папе?» Эта часть открытки была выполнена ребенком совместно с женой Люка. Однако основную часть Робин нарисовала самостоятельно. В частности, девочка нарисовала кости своего отца. Также девочка добавила его силуэ, больше напоминающий привидение, чем человека.

Пост Пирсона в короткие сроки набрал вирусную популярность. Рисунок получил более 20 тысяч ретвитов и почти 160 тысяч лайков за несколько дней. Пользователей сети развеселила открытка трехлетнего ребенка.

«Для меня было бы большой честью, если бы какой-нибудь ребенок вручил мне такую открытку», — пошутил один из юзеров. Некоторые начали делиться в комментариях шедеврами от их собственных детей.

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