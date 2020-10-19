Названо новое слабое место коронавируса

Международная группа ученых США и Польши назвала слабое место SARS-CoV-2, которое может стать мишенью для новых лекарственных препаратов. Оказалось, что коронавирус использует «молекулярные ножницы», без которых он не сможет размножаться и отключать белки человека, важные для иммунного ответа. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

«Молекулярными ножницами» является фермент SARS-CoV-2-PLpro, который стимулирует высвобождение белков, необходимых для репликации вируса, а также подавляет такие молекулы, как цитокины и хемокины, которые играют роль сигналов для активации иммунной системы, чтобы та атаковала инфекцию. Фермент разрезает убиквитин и ISG15, нарушая их функции.

Исследователи выяснили, что SARS-CoV-2-PLpro можно заблокировать двумя ингибиторами — VIR250 и VIR251. Эти соединения распознают только коронавирусный белок и не реагируют на другие подобные белки в организме человека.

То, как действует SARS-CoV-2-PLpro, отличает новый коронавирус от SARS-CoV-1 и MERS, которые имеют аналогичные ферменты. Однако ученые не знают, играет ли эта особенность решающую роль в том, что коронавирусы по-разному влияют на человека.