МЧС России доставит в Анголу и Кабо-Верде гуманитарную помощь. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Груз массой почти 22 тонны будет доставлен в африканские страны самолетом Ил-76. Воздушное судно перевезет индивидуальные средства защиты, медицинские изделия и средства дезинфекции.

Гуманитарная помощь будет оказана в соответствии с решением правительства России в рамках борьбы с коронавирусом.

В сентябре аналогичный груз МЧС России доставило в Центральноафриканскую Республику, Конго и Зимбабве, а в июле — в Киргизию.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Также Москва отправила самолет в США и оказала помощь Казахстану, Сербии и Китаю.