Телеведущая вспомнила заголовки газет о своей груди и показала ее

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) показала в соцсетях видео, на котором она проходит процедуру маммографии (раздел медицинской диагностики, занимающийся неинвазивным исследованием молочной железы — прим. «Ленты.ру»). Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

В ролике полуобнаженная 49-летняя Холден проходит диагностику на аппарате в кабинете специалиста. Из описания следует, что своим постом знаменитость решила привлечь внимание женщин к проблеме рака молочных желез и призвать их к своевременному прохождению обследования.

«Моя грудь всегда появляется в заголовках газет по глупым причинам, — вспомнила она в комментариях. — Я надеюсь, что с сегодняшнего дня это изменится. Я прохожу маммографию, чтобы напомнить, что у каждой восьмой из нас, женщин, в течение жизни будет диагностирован рак груди. К сожалению, 50 процентов из нас не замечают или не знают ранних признаков болезни».

Британские СМИ нередко публикуют материалы об откровенных образах Аманды Холден. Например, в октябре она появилась на публике в розовом платье с облегающим верхом, через который просвечивала ее грудь. После выхода соответствующей новости на Daily Mail читатели раскритиковали ведущую за вульгарный, по их мнению, внешний вид.