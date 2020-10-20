Кремль ответил на обвинения США и Великобритании в адрес ГРУ

Обвинения в адрес ГРУ в организации кибератак по всему миру представляют собой «рецидивы оголтелой русофобии». Так на заявления со стороны США и Великобритании ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Песков опроверг информацию о том, что Россия якобы предпринимала хакерские атаки с целью сорвать Олимпиаду в Южной Корее.

19 октября США предъявили шести сотрудникам российского Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) обвинения в хакерстве. Все они якобы причастны «к некоторым из самых разрушительных кибератак в мире», среди которых — атака на энергосистему Украины, распространении вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году.

После появления этой информации госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в «пренебрежении международной стабильностью» в киберпространстве.