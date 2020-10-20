Расчленивший журналистку изобретатель попытался сбежать из тюрьмы

Датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство, сексуальное насилие и расчленение шведской журналистки Ким Валль, попытался сбежать из тюрьмы. Об этом пишет Sky News.

Он содержался в датской тюрьме в столичном пригороде Альбертслунд. Во время побега Мадсен грозился взорвать бомбу, помимо этого, он угрожал охранникам предметом, по форме напоминающим пистолет.

Сейчас в районе продолжается полицейская операция. Отмечается, что ранее изобретатель был изолирован из-за подозрений в попытке скрыться.

Ким Валль пропала 10 августа 2017 года. Она хотела сделать репортаж о конструкторской деятельности Мадсена и отправилась с ним в море на самодельной подлодке «Наутилус». На следующий день судно подало сигнал бедствия. Когда спасатели обнаружили лодку, на ней находился только Мадсен. В октябре того же года полиция Дании нашла голову и ноги девушки, упакованные в пластиковые пакеты. В них также лежали тяжелые куски металла.

За время расследования Мадсен несколько раз менял показания и в итоге признал, что расчленил тело Валль и выкинул его в воду. Ее смерть он называет несчастным случаем: якобы она отравилась угарным газом. Однако эксперты-психиатры сочли изобретателя патологическим лжецом, представляющим опасность для окружающих. В сентябре 2020-го Мадсен все же сознался в содеянном.

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