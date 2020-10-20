В Подмосковье к проверке школ в период пандемии привлекли студентов

300 студентов подмосковных колледжей заняты в проверках исполнения антикоронавирусных мер в школах региона, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее цитиреут РИАМО.

«Для безопасности детей и педагогов в учреждениях должны быть соблюдены все необходимые требования: термометрия, дезинфекция и проветривание помещений, кабинетная система обучения, разработан график питания и входа для каждого класса — чтобы избежать скопления людей», — сказала Каклюгина.

По ее словам, специалисты проверили соблюдение этих требований уже в 200 школах. Министр отметила, что в образовательных учреждениях действуют серьезные меры безопасности.

Накануне губернатор Андрей Воробьев анонсировал усиление ограничений из-за роста числа зараженных коронавирусом. Так, с 21 октября вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий со зрителями. Кроме того, запрещается посещение музеев.