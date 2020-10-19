Власти Подмосковья изменили правила посещения крупных ТЦ

Посетителям торговых центров в Московской области, площадь которых превышает пять тысяч квадратных метров, будут измерять температуру на входе. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте регионального правительства в понедельник, 19 октября.

При наличии повышенной температуры граждан не будут пропускать в ТЦ. Новые правила начнут действовать с 21 октября.

Также со среды в регионе вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий со зрителями. Кроме того, запрещается посещение музеев.

17 октября Воробьев подписал постановление о приостановке работы клубов в ночное время. Запрет также распространяется на рестораны в том случае, если в них оказывают услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий. Речь идет о танцах, караоке, выступлениях артистов.