В Подмосковье усилят ограничения из-за коронавируса

Власти Подмосковья приняли решение усилить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 19 октября.

По его словам, со среды в регионе приостанавливается работа музеев, выставочных пространств, вводится запрет на проведение массовых спортивных мероприятий. «Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей», — уточнил он.

Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье остается сложной.

17 октября Воробьев подписал постановление о приостановке работы клубов в ночное время. Запрет также распространяется на рестораны в том случае, если в них оказывают услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий. Речь идет о танцах, караоке, выступлениях артистов.

За последние сутки в области выявили 466 новых случаев заражения COVID–19. Всего по России на 19 октября зафиксированы рекордные показатели по новым случаям коронавируса — за сутки их число составило 15 982 в 84 регионах.