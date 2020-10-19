Губернатор Подмосковья обратился к жителям после усиления ограничений

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к жителям с сообщением о новых ограничениях, которые начнут действовать в регионе с 21 октября. Об этом сообщается в его Telegram-канале в понедельник, 19 октября.

Глава региона призвал граждан осторожно подходить к организации юбилеев и свадеб, а также строго соблюдать масочный режим. «Забота о людях — это приоритет. Прошу всех: будьте максимально ответственны и осторожны», — сказал он.

Ранее в понедельник Воробьев подписал постановление о приостановке работы музеев, выставочных пространств, запрете на проведение массовых и спортивных мероприятий. Кроме того, людей с повышенной температурой не будут пускать в торговые центры. Обязательная термометрия вводится на территории ТЦ площадью более пяти тысяч квадратных метров.

Он также поручил правительству рассмотреть возможность введения ограничений на празднование свадеб, юбилеев и других увеселительных мероприятий.

По словам Воробьева, новые меры приняты из-за роста числа госпитализированных с COVID–19.

17 октября в регионе приостановили работу клубов в ночное время. Запрет также распространяется на рестораны в том случае, если в них оказывают услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий.