Воробьев дал поручение из-за роста числа госпитализированных с COVID–19

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил увеличить количество коек для пациентов с коронавирусом из-за роста числа госпитализированных. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 19 октября.

«Главная задача сейчас — развертывание коек в разных городах Подмосковья. Это работа для нас принципиально важная. Необходимо иметь достаточное количество коек, оснащенных всем необходимым для лечения больных коронавирусом», — сказал он на совещании с членами правительства.

Воробьев призвал власти не затягивать с реализацией этой задачи. Он добавил, что ситуация с распространением коронавируса остается сложной.

Ранее в понедельник сообщалось, что 400 коек откроют в подмосковном парке «Патриот».

13 октября Андрей Воробьев заявил, что к 1 ноября в Подмосковье должно быть развернуто не менее 15 тысяч койко-мест для пациентов с COVID–19.

За последние сутки в области выявили 466 новых случаев заражения COVID–19. Всего по России на 19 октября зафиксированы рекордные показатели по новым случаям коронавируса — за сутки их число составило 15 982 в 84 регионах.