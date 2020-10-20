Любопытный мальчик вернул в семью принадлежавшую предку 245-летнюю саблю

245-летняя сабля, которая использовалась во времена Американской революции и могла быть орудием убийства в канадской провинции Новая Шотландия, спустя 191 год вернулась в семью первого владельца благодаря любопытству 12-летнего мальчика из Чили. Об этом сообщает издание CBC.

12-летний Сэм Маршалл (Sam Marshall), живущий в столице Чили Сантьяго заинтересовался войнами прошлого. Его дедушка Джек Маршалл (Jack Marshall), который живет в канадском Калгари, нашел старый школьный доклад, который в детстве делал отец Сэма об их предке Джозефе Маршалле (Joseph Marshall), и прислал его внуку.

Капитан Джозеф Маршалл (Joseph Marshall) был одним из калифорнийских рейнджеров британского кавалерийского полка, во времена Американской революции направленного для подавления сопротивления борцов за независимость.

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Прочитав доклад, Сэм вдохновился и начал искать в интернете информацию об истории своей семьи. Он нашел статью CBS News от 2014 года о ржавой сабле, которая во время ремонта была найдена в стене дома в канадской общине Гайсборо, Новая Шотландия. В статье сообщалось, что сабля принадлежала капитану Маршаллу.

Семье Маршаллов было известно, что после Американской революции капитан Маршалл переехал в Гайсборо, создал семью и стал судьей.

Как рассказал вице-президент Исторического общества Гайсборо Марк Хейнс (Mark Haynes), в январе 1829 года местный врач Генри Инч (Henry Inch) был найден убитым на рыночной площади города. В убийстве подозревались один из сыновей капитана Маршалла и его внук, но ни одному из них не было предъявлено обвинение. Позже по неизвестной причине последовал еще один судебный процесс, в убийстве подозревались еще двое мужчин помимо Маршаллов. Записей о процессе не сохранилось, но Хейнс предположил, что никто из свидетелей не дал показаний, и дело развалилось.

Сабля была предполагаемым орудием убийства и много лет хранилась в шкафу с уликами на тот случай, если бы она потребовалась для нового судебного процесса, однако его не последовало. В результате оружие исчезло на много лет, пока не было найдено в стене дома в 2014 году новыми владельцами здания.

Этот дом был построен в 1939 году отставным шерифом Гайсборо. По мнению Хейнса, шериф принес саблю домой. «Он мог взять ее домой, чтобы резать листья или кусты на своем участке. Это бы не удивило меня», — пояснил историк. Как именно оружие попало в стену, неизвестно.

Джек Маршалл связался c семьей Герриор (Gerrior), которая обнаружила саблю, и выкупил ее за 1250 канадских долларов (73,6 тысячи рублей). «Немного тревожно думать, что она, возможно, была орудием убийства, и бог знает как ее использовали во времена Американской революции», — сказал он. Маршалл подчеркнул, что впервые держал саблю в руках.

Ранее сообщалось, что мальчик из провинции Ольстер, Северная Ирландия, впервые воспользовался металлоискателем и нашел 300-летний меч. Отец мальчика заявил, что новичкам везет.