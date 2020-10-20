Вора в законе Сахно отправили в тайную тюремную командировку

Отбывающего наказание в Нижнем Тагиле вора в законе Эдуарда Сахнова (Сахно) отправили в тайную тюремную командировку в курганские колонии для наведения там порядка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.

По данным издания, авторитет находится в лечебно-исправительном учреждении в строгих условиях. «Это прожженный „участковый“ в криминальном мире. Таких, как Сахнов, по воле тюремных властей обычно направляют для восстановления нужных администрации правил. Возможно, нужно было „прогнуть“ какого-то другого авторитета», — говорит источник.

Сахнов отбывает 25-летний срок за похищение человека и создание преступного сообщества. Ему осталось отбыть 2,5 месяца после чего он выйдет на свободу.

В декабре 2019 года сообщалось о переводе Сахно из колонии №12 (ИК-12) в Нижнем Тагиле в колонию №6 в Курганской области. Это решение было принято оперативными службами Федеральной службы исполнения наказаний после того, как стало известно о растущем авторитете Сахно в колонии.

Активность Сахнова стала поводом для беспокойства и других криминальных авторитетов. По словам источника издания, Сахно много лет контролировал Приморье, а в ИК-12 его перевели, чтобы «успокоить» колонию. Но он начал стремительно укреплять свои позиции среди заключенных, и решение о переводе было принято, чтобы ослабить его влияние.