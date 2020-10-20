В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Пользователи грядущей версии клиента для компьютера смогут звонить с помощью ноутбука или ПК, сообщает WABetaInfo.

По данным портала, с помощью приложения можно будет совершать как обычные, так и видеозвонки. В распоряжении WABetaInfo также оказались несколько скриншотов, которые дают понять, как будет работать новая функция. Так, во время разговора в приложении будет открываться отдельное окно, благодаря чему пользователи смогут продолжить общаться в мессенджере во время беседы.

В данный момент эта функция пока недоступна, обновление заработает в версии 2.2043.7. Ожидается, что оно будет запущено в ближайшие несколько недель.

Ранее сообщалось, что создатели WhatsApp работают над новой функцией под названием Expiring Media. Обновление позволит пользователям отправлять медиаконтент, который моментально исчезнет у получателя после того, как тот откроет файл и выйдет из чата.