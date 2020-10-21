Госпитализирован арт-директор театра «LA'Театр»

В Москве госпитализирован театральный режиссер, арт-директор театра «LA'Театр» Вадим Дубровицкий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дубровицкого увезли в одну из московских клиник прямо со съемочной площадки. По словам режиссера, он споткнулся и упал.

Врачи диагностировали у арт-директора театра «LA'Театр» закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на перелом. Упав, режиссер на некоторое время потерял сознание.

Вадим Дубровицкий — советский и российский режиссер театра и кино. Наиболее известен как режиссер фильма «Иванов» по пьесе Антона Чехова и ленты «Свадьба. Дело. Смерть», одну из последних ролей в которой сыграл актер Александр Абдулов.

Вечером 20 октября в одну из петербургских клиник госпитализировали советскую и российскую актрису театра, кино и озвучания Светлану Крючкову. Причину обращения к врачам, как и свой диагноз, актриса не назвала.