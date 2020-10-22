Песков оценил возможность диалога между Белоруссией и Европой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность конструктивного диалога между Белоруссией и Европой. Об этом он рассказал в интервью в программе «Большая игра» на Первом канале, выпуск которой опубликован на сайте.

По словам Пескова, европейские страны сами лишили себя возможности вести диалог с Белоруссией, так как назвали президента этой страны Александра Лукашенко нелегитимным. Кроме того, общению сторон мешают санкции против членов высшего белорусского руководства, добавил представитель Кремля. «Как они собираются помогать белорусскому народу, трудно себе представить», — заключил он.