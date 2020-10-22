Компанию на миллиард долларов продадут за бесценок

Китайский сервис продажи машин с пробегом Renrenche, который в 2018 году оценивался более чем в миллиард долларов, хотят продать за бесценок. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Стартап собирается передать активы компании 58.com Inc. всего за 1290 долларов. В случае успеха сделки покупатель получит гонконгское подразделение сервиса. Кроме того, 58.com одолжит около четырех миллионов долларов подразделению Renrenche на материковой части Китая.

Renrenche появилась в 2014 году и специализировалась на автомобилях с пробегом. Она брала меньший процент с продажи, чем офлайн-дилеры. Сервис подавал большие надежды: его инвесторами выступали один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, китайский IT-гигант Tencent, транспортная компания Didi Chuxing, венчурные инвесторы Shunwei Capital и Redpoint China.

Однако компания не смогла конкурировать с крупными игроками на рынке подержанных машин Китая, такими как Uxin и Guazi.com. Кроме того, на работу Renrenche повлияла пандемия коронавируса и тот факт, что один из кредиторов подал в суд с требованием ликвидировать компанию. Та задолжала около 15 миллионов долларов, отмечает агентство.