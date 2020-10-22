Глава Роспотребнадзора рассказала об упущенной возможности сдержать COVID-19

Транспортное сообщение с Европой надо было закрывать, когда только началась эпидемия в Италии. О этой упущенной возможности глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью для исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», опубликованном на сайте РАНХиГС.

По ее словам, в таком случае Россия все равно не избежала пандемии, но ее получилось бы сдержать на какое-то время, и она бы началась немного позже. «Ведь человек, который не смог улететь из Милана, нашел бы другой способ прилететь в Россию», — пояснила Попова.

Она отметила, что в первом полугодии, когда обострилась эпидемическая ситуация в стране, решения принимались на основе сложившихся условий. «То, что мы старательно делали, на чем сосредоточивались, — это все уроки на будущее. Теперь предстоит большая работа по анализу пройденного этапа, чтобы в будущем мы работали эффективнее», — добавила глава службы.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что если бы весной 2020 года Россия была лучше подготовлена к пандемии, но можно было избежать введения нерабочих недель.