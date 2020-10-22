Полицейский решил изгнать демонов из сына и приказал дочери стрелять в людей

Полицейский из американского штата Флорида решил изгнать демонов из сына, дал дочери винтовку и приказал ей стрелять в людей, которые приблизятся к участку, потому что дом «полон демонов». Об этом пишет The Sun.

В полицию позвонила дочь 37-летнего американца. Он рассказала, что отец вооружил ее винтовкой и одел в бронежилет и шлем. После задержания мужчину отправили в больницу, а затем заключили под стражу.

Отмечается, что в правоохранительных органах он работал с 2006 года. В день взятия под стражу его официально уволили из полиции за неудовлетворительную работу.

Накануне сообщалось, что пользовательница Tiktok из Восточной Африки притворилась, что в нее вселился демон, чтобы не ходить на экзамен в школе. Однако учителя отвели ее в отдельную комнату, где мужчины стали изгонять из нее духов, периодически стукая девочку палкой. В итоге школьнице пришлось признать обман и сдать экзамен.