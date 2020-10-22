Раскрыты подробности о самой страшной катастрофе на Земле

Ученые Центра изучения океана имени Гельмгольца в Германии раскрыли подробную картину самой страшной глобальной катастрофы, уничтожившей почти всю жизнь на Земле 252 миллиона лет назад, на границе между пермским и триасовым периодом. В результате глобального вымирания из-за вулканической активности в Сибири вымерли три четверти сухопутных и 95 морских видов животных. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали изотопы бора в известковых панцирях ископаемых брахиопод, определив степень подкисления океана во время глобального вымирания. Уровень pH морской воды тесно связан с содержанием углекислого газа в атмосфере, что позволило проследить за глобальными климатическими изменениями. Затем ученые использовали новейшую геохимическую модель для оценки воздействия избытка углекислого газа на окружающую среду.

Оказалось, что обширные излияния магмы в Сибири высвободили огромное количество парникового газа. Его накопление в атмосфере длилось несколько тысячелетий, что вызвало сильное потепление и подкисление океана. Резкие изменения в процессе химического выветривания на суше повлияли на продуктивность и круговорот питательных веществ в океане, вызвав разрастание мертвых зон, лишенных кислорода. Воздействие нескольких факторов одновременно уничтожило самые разные группы животных.

К счастью, такой сценарий практически невозможен в настоящее время. Сжигание человеком всего ископаемого топлива на Земле не приведет к такому же росту углекислого газа в атмосфере, как в конце пермского периода. Однако обеспокоенность вызывает то, что темпы накопления парникового газа сейчас в 14 раз превышают темпы, наблюдаемые во время массового вымирания.