Миру предрекли глобальный строительный провал

Больше половины — 57 процентов — девелоперов по всему миру отложили строительство жилья из-за пандемии коронавируса. Это спровоцирует глобальный строительный провал, или заметное падение совокупного объема предложения жилых проектов, пишет РБК со ссылкой на исследование, подготовленное консалтинговой компанией Knight Frank.

В исследовании приняли участие девелоперские компании из 22 стран. 57 процентов из них заявили, что откладывают строительство жилья (и текущих, и новых проектов) из-за изменения сроков поставок материалов и трансформации потребительских запросов на фоне распространения COVID-19. 30 процентов сообщили, что продолжать стройки мешают проблемы с финансированием.

В связи со сложившейся ситуацией эксперты предрекают падение совокупного объема предложения нового жилья по всему миру. Они также выяснили, что 44 процента из числа тех, кто отложил стройки, планируют внести изменения в проекты. Застройщики будут учитывать условия, которые создала пандемия, — прежде всего, массовый переход на дистанционную работу и вынужденную самоизоляцию.

Кроме того, 43 процента девелоперов сообщили, что намерены переориентироваться в большей степени на внутренний спрос, так как коронавирус ограничил возможности иностранных покупателей.

Минувшим летом стало известно, что пандемия COVID-19, из-за которой цены на элитное жилье снизились во многих городах мира, не привела к снижению спроса со стороны российских покупателей зарубежной недвижимости. Они продолжили заключать сделки, в том числе дистанционно и с дисконтами.

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