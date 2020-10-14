Популярной среди россиян стране предрекли обвал цен на жилье

Цены на недвижимость в популярной среди российских туристов Испании к концу следующего 2021 года могут заметно снизиться. Такой прогноз обнародовал банк Bankinter, сообщает портал Noticia.ru.

По мнению аналитиков кредитной организации, в текущем году цены на испанское жилье обвалятся на 4 процента, а в следующем — еще на 5 процентов. Начала восстановления рынка они ждут не раньше 2022 года. Еще в апреле Bankinter предрекал лишь шестипроцентное падение стоимости квадратных метров за два года — 2020-й и 2021-й.

В ряде районов крупных городов страны эксперты ждут большего обвала ценников. На 10 процентов, по их мнению, может подешеветь жилье в дорогих кварталах. Число сделок купли-продажи жилья в Испании тем временем упадет на 35 процентов по итогам 2020 года.

Минувшим летом стало известно, что пандемия коронавируса, из-за которой цены на элитное жилье снизились во многих городах мира, не привела к снижению спроса со стороны российских покупателей зарубежной недвижимости — они продолжили заключать сделки, в том числе дистанционно.

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