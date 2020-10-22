Парень узнал о тайном желании девушки и расстался с ней

Пользователь сайта Reddit A_WEEBU признался, что расстался со своей девушкой после того, как узнал о ее тайном желании стать мужчиной. Он рассказал свою историю в сабреддите relationship_advice.

A_WEEBU рассказал, что встречался с девушкой около двух лет. В начале 2020 года она призналась ему, что хочет стать мужчиной. Поначалу автор поста решил, что это не помешает их отношениям, однако уже через месяц понял, что так продолжаться не может.

«Я понял, что не гей. Мне не нравятся парни, и точка. Даже если это девушка, которая говорит, что она парень», — написал A_WEEBU. Он подчеркнул, что с уважением относится к ЛГБТ-сообществу.

В конце концов в начале октября A_WEEBU заявил своему партнеру, что он не гей, и поэтому их отношения продолжаться не могут. При этом его возлюбленный расстроился, заявил «знаешь что, с меня достаточно» и перестал писать.

A_WEEBU признался, что ему неудобно, что они не расстались должным образом. Он попросил совета, как извиниться, но при этом не показаться навязчивым.

Комментаторы призвали автора поста не винить себя за свои предпочтения и отметили, что он поступил правильно, так как их отношения все равно разрушились бы рано или поздно.

Ранее сообщалось, что в канадском городе Торонто, провинция Онтарио, мужчина откусил возлюбленной кончик носа за желание расстаться. После этого девушка порвала с ним отношения.