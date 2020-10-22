Женщина попросила пьяную пару не шуметь и была избита на глазах дочери

Британка была избита после того, как попросила пьяную пару не кричать под окнами. Женщину избили около ее собственного дома, когда она, не выдержав шума на улице, вышла к паре разбираться. Об этом пишет The Sun.

54-летняя Саманта Уайт рассказала, что в ответ на замечание пьяная прохожая начала угрожать уничтожить стоящую на участке машину. Саманта вышла из дома и сразу получила удар кулаком в лицо. После того, как она упала, пьяная прохожая стала бить ее по лицу и груди.

Когда британку доставили в больницу, у нее диагностировали тяжелое сотрясение, перелом глазниц и носа.

В итоге злоумышленницу, избившую Саманту, нашли спустя время. Суд дал ей полгода тюрьмы.

Ранее сообщалось, что во Франции избили 22-летнюю девушку за то, что она была одета в юбку. По словам пострадавшей, мужчины обозвали ее неприличным словом, а затем ударили в лицо. При этом свидетели произошедшего никак на нападение не отреагировали.