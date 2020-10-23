У семьи российского священника похитили 60 миллионов рублей

В Крыму у семьи российского священника неизвестный похитил 60 миллионов рублей. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился 34-летний Николай В. — сын старшего пресвитера религиозной организации «Церковь евангельских христиан-баптистов города Ялта». Он рассказал, что стал жертвой крупной аферы. С июля 2019 года он передавал крупные суммы денег в долг под процент некоему Анатолию С. В общей сложности за истекший период Николай отдал 45 миллионов 250 тысяч рублей и 214 тысяч долларов. Общий ущерб составил 61,5 миллиона рублей.

Полиция проводит проверку по факту крупного мошенничества. Кроме того, правоохранители намерены выяснить происхождение такой крупной суммы у семьи священника, не являются ли эти деньги пожертвованиями прихожан.

4 сентября сообщалось о настоятеле храма в Нижнем Новгороде, который попался в супермаркете с фальшивой пятитысячной купюрой, которую он взял из ящика для пожертвований. Поддельную банкноту определил специальный прибор на кассе. Администратор магазина вызвала полицию, чтобы разобраться в ситуации. Священник признался сотрудникам МВД, что взял пожертвованные храму деньги.