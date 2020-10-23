Покупатели подняли на смех похожую на купальник Бората вещь модного бренда

Покупатели онлайн-ретейлера Shein высмеяли боди бренда в сети из-за его сходства с купальником менкини, который впервые надел британский комик Саша Барон Коэн, известный по роли комедийного персонажа из фильма «Борат». Соответствующие кадры и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Речь идет о боди черного цвета с длинными рукавами, V-образным вырезом и высокими разрезами на бедрах, доходящими до груди. Стоимость модели на сайте марки составляет десять фунтов стерлингов (990 рублей).

Фото опубликовано @lightytonighty





Пользователи подняли на смех чересчур откровенный дизайн вещи и сравнили его с костюмом Бората. «Этот вырез между ног выглядит как застрявшая между зубами при чистке нить», «Должно быть, его очень больно носить», «Она выглядит как Борат!», «Смотрится мерзко», «Если чихнуть в этом боди, то оно разрежет тело пополам», — высказывались они.

Известно, что впервые Саша Барон Коэн появился на публике в менкини в 2006 году. Тогда откровенный мужской купальник обругали модные критики.



Ранее в октябре марку Shein раскритиковали в сети за оголяющую грудь модель купальника. Речь идет о бикини модели Cut-Out Halter Triangle стоимостью почти 17 долларов (около 1,3 тысячи рублей). Верх купального костюма оформлен вырезом, который обнажает нижнюю часть груди, а плавки на завязках выполнены в виде стрингов.