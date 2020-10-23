Сом попытался украсть добычу из пасти крокодила и попал на видео

Посетители южноафриканского национального парка Крюгера сняли на видео, как сом попытался украсть собрата из пасти крокодила. Кадры с животными появились на канале Kruger National Park Videos на YouTube.

На записи видно, как крокодил подплывает к берегу водоема с сомом в зубах. Несколько птиц стоят на суше и наблюдают за происходящим. Какое-то время рептилия удерживает добычу в пасти, пока из воды не выпрыгивает другой крупный сом и не пытается выкрасть своего сородича.

Крокодил вовремя уворачивается и удерживает улов в зубах. Затем он поспешно съедает рыбу и снова уходит под воду, чтобы продолжить охоту.

«Когда кажется, что уже видел все в этой жизни…», «Классно увидеть вживую, как сом пытается украсть еду у молодого нильского крокодила», «Может быть, рыба пыталась спасти своего сородича? Интригующе», «Что, если рыба кричала: "Ты только что съел моего брата!"» — рассуждали пользователи сети.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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