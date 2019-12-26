Живой карп прыгнул за руль во время «побега» с рождественского стола

Жительница Чехии врезалась в бетонный столб после того, как ей на колени неожиданно прыгнула рыба. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

В понедельник, 23 декабря, 62-летняя женщина ехала домой на автомобиле после похода в магазин за рождественскими покупками. На пассажирском сиденье лежал пакет с живым карпом, которого в Чехии традиционно подают к рождественскому столу.

Рыба устроила «побег» и выпрыгнула из пакета женщине на колени. От испуга водитель резко повернула руль и врезалась в бетонный столб. В результате она получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу вертолетом.

Ранее сообщалось, что в американском городе Бофорт, штат Северная Каролина, птица сбросила сома на проезжающий автомобиль. Сом упал на автомобиль и разбил лобовое стекло.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!