Мишустин уволил замглавы Минцифры Алексея Волина

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил заместителя министра цифрового развития Алексея Волина, который отвечал за развитие медиаотрасли и интернета. Об этом сообщается на сайте кабмина в пятницу, 23 октября.

На этом посту Волина сменит Бэлла Черкесова, которая ранее работала в администрации президента России.

Волин занимал должность замглавы Минцифры в течение восьми лет. В числе прочего он курировал программу перехода на цифровое телевидение с отказом от аналогового кабельного вещания. «В результате 60 миллионов человек в России получили доступ к 20 бесплатным каналам в хорошем качестве вместо трех. Были достигнуты серьезные результаты в борьбе с интернет-пиратством», — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года Алексей Волин заявил о невозможности полной блокировки почты и мессенджеров россиян. Так он прокомментировал законодательную инициативу о блокировке пользователей e-mail и мессенджеров, «распространяющих запрещенную российским законодательством информацию».

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