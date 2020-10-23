Национальный герой Азербайджана погиб в Карабахе

Национальный герой Азербайджана полковник Шюкюр Нариман оглы Гамидов погиб в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил председатель азербайджанской партии «Народный фронт», бывший госсекретарь республики Али Керимли на своей странице в Facebook.

По словам политика, Гамидов был убит во время боев близ населенного пункта Кубатлы. Других подробностей гибели полковника он не привел.

Гамидов также принимал участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, известных также как Четырехдневная война. После этого ему было присвоено звание Национального героя Азербайджана за «проявленный героизм и отвагу при защите территориальной целостности» страны.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.