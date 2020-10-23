Экономике Азии пообещали обвал

Международный валютный фонд (МВФ) заключил, что в 2020 году экономика Азии обвалится на 2,2 процента, а не на 1,6, как предполагалось раннее. Обрушение региону обещают на фоне общего сокращения экономики и пандемии коронавируса, передает CNBC.

Сложнее всего обстановка складывается в Индии, на Филиппинах и в Малайзии. В МВФ уточнили, что Индия и Филиппины испытали «особенно резкое падение» экономической активности во втором квартале 2020-го. Ожидается, что в финансовом году, который закончится 31 марта 2021 года, экономика Индии сократится на 10,3 процента, Филиппин — на 8,3 процента, а Малайзии — на 6 процентов.

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Одной из немногих стран, где в этом году экономика вырастет, называют Китай: там ждут роста почти на 2 процента. КНР получила импульс за счет инвестиций в недвижимость и резкого увеличения экспорта, в основном это касается медицинского и защитного оборудования, а также техники для удаленной работы.

Ранее в октябре аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs говорили о том, что у азиатского региона есть хорошие шансы для восстановления экономики от пандемии коронавируса. Эксперты указывали, что роль в этом играет как расположение, так и тот факт, что азиатские страны относительно хорошо смогли взять ситуацию с распространением вируса под контроль.

Положение стран азиатского региона во многом зависит от Китая. По мнению специалистов инвестиционной компании Invesco, восстанавливаясь, КНР потянет за собой соседние государства. Сейчас производство в Китае растет самыми быстрыми темпами почти за десятилетие. Такая динамика свидетельствует о том, что восстановление экономики начинает набирать обороты. Индекс деловой активности — PMI — вырос до 52,8 пункта в июле с июньских 51,2. Это самый быстрый взлет с января 2011 года.