РПЦ выступила против налога для бездетных

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион выступил против налога на бездетных россиян, который предложила ввести глава общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. В эфире телеканала «Россия-24» он объяснил, что в таком случае платить его придется монахам, давшим монашеский обет.

«Я не разделяю позицию о том, что нужно платить налог за бездетность, в том числе, из личных соображений, так как мне придется этот налог платить», — заметил он.

Также представитель РПЦ усомнился в том, что проблемы рождаемости возможно решить с помощью введения новых налогов. По его мнению, гораздо лучше было бы снижать число абортов, стигматизируя этот процесс в общественном сознании. То есть делать так, чтобы делающих аборт женщин считали преступницами и убийцами.

«Это гораздо больше повлияет на рост демографических показателей», — подчеркнул митрополит.

Буцкая, описывая свое предложение, заявила, что россиянин должен либо «любить детей и рожать», либо «не любить и платить за то, что не любит». Она считает, что налог следует установить на уровне 500 рублей в месяц и только для людей репродуктивного возраста.

В «Союзе отцов» предложение назвали смешным и неэффективным. «Если подсаживать на такие карательные меры, то никакого решения не возникнет», — заметил исполнительный директор объединения Юрий Соленов. Депутат Госдумы Елена Строкова в свою очередь заметила, что принуждение семей к рождению детей считает недопустимым, поскольку в этом случае у россиян будет больше нежеланных детей.

В пресс-службе Министерства финансов на предложение ответили, что не рассматривают идею ввести налог для бездетных.