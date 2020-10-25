МИД Казахстана ответил на возмущения граждан по поводу фильма «Борат-2»

Авторы продолжения фильма о Борате пытаются спровоцировать официальный протест властей Казахстана, так это поможет создать дополнительную шумиху вокруг ленты и повысить продажи билетов. Таким образом МИД Казахстана ответил на обращения возмущенных жителей страны, пишет Tengrinews.

«В провокационных целях насмешкам подвергаются и народ Казахстана, и его государственные символы. Нотный протест бессмыслен, поскольку не имеет адресата», — отметили во внешнеполитическом ведомстве. Дипломаты также отметили, что в картине много расизма и ксенофобии, и подобные нападки особенно возмутили народ Казахстана.

Ранее авторитет Арман Джумагельдиев, известный в криминальных кругах как Арман Дикий, призвал казахов наказать британского комика Сашу Барона Коэна за фильм «Борат», который, по его мнению, высмеивает Казахстан.

Борат — одно из наиболее популярных альтер-эго британского комика. Это журналист из Казахстана, приехавший в Соединенные Штаты. В рамках путешествия по Америке Борат общается с местными жителями и изучает особенности их жизни. Лента стала хитом проката, собрав 261 миллион долларов при бюджете в 18 миллионов.