Офицер Воздушно-космических сил устроил гонки с ДПС и протаранил четыре машины

В Санкт-Петербурге офицер Военно-космической академии имени Можайского протаранил четыре автомобиля, пытаясь скрыться от полицейских. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает «Фонтанка».

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По данным издания, Nissan Qashqai из каршеринга привлек внимание патрульных Приморского района рано утром: требование об остановке водитель проигнорировал и устроил гонки с ДПС. Погоня закончилась у дома №48 по Богатырскому проспекту — там нарушитель не справился с управлением и протаранил четыре (по другим данным — пять) припаркованных машин.

Как пишет «Фонтанка», за рулем Nissan Qashqai «в компании алкогольных паров» находился 24-летний лейтенант Воздушно-космических сил России. В минувшем году он окончил Военно-космическую академию имени Можайского и остался там служить. Водитель был госпитализирован с травмой головы, но позже отправлен домой на амбулаторное лечение.

В Военно-космической академии имени Можайского, куда издание обратилось за информацией по поводу инцидента, воздержались от комментариев.

В ноябре 2019 года сообщалось, что автомобиль Mitsubishi протаранил кроссовер Hyundai на 51-м километре дороги Молодежное — Верхнее Черкасово в Выборгском районе Ленинградской области. По информации «Фонтанки», за рулем Mitsubishi находился 29-летний военнослужащий-контрактник, командир взвода воинской части 02511 в Каменке.