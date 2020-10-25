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«Эвертон» потерпел первое поражение в сезоне и остался лидером АПЛ

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Фото: Simon Bellis / Global Look Press

«Эвертон» на выезде проиграл «Саутгемптону» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 25 октября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Джеймс Уорд-Праус и Че Адамс.

Поражение стало для «Эвертона» первым в сезоне, команда имеет в активе 13 очков и остается лидером АПЛ. «Саутгемптон» набрал десять очков и находится на пятой позиции.

В следующем туре «Эвертон» 1 ноября на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Саутгемптон» в тот же день на чужом поле встретится с «Астон Виллой».

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