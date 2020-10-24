«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в центральном матче тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Челси» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 24 октября, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

«Манчестер Юнайтед» после шести туров имеет в активе семь очков и находится на 15-м месте в турнирной таблице. Челси набрал девять очков и занимает шестую позицию.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 ноября на своем поле примет «Арсенал». «Челси» днем раньше на выезде сыграет с «Бернли».

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